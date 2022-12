El exfutbolista argentino, Hugo Gatti, desató toda una polémica en su país tras lanzar explosivas declaraciones sobre el desempeño de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, certamen que ganó la “Albiceleste”.

El otrora arquero de la selección trasandina aseguró que el francés Kylian Mbappé es superior a “Leo” actualmente. “Es verdad, Messi estuvo bien en el Mundial, relativamente estuvo bien, pero te dije que para mí Mbappé es el mejor del mundo y el que más futuro tiene ahora. Van a decir que soy anti argentino porque digo verdades que yo siento o veo”, señaló en el programa español El Chiringuito.

Además, el “Loco” Gatti afirmó que Messi, por ser campeón del mundo, no es más que Pelé y Diego Maradona. “Primero, a Pelé no lo supera nadie. Y acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie. No sé si es la verdad, pero es mi verdad, por cómo vi el fútbol, cómo lo jugué y veo todo ahora”, indicó el ex River Plate y Boca Juniors.

Por otro lado, el mundialista con Argentina en la Copa del Mundo 1996 también llenó de elogios al arquero de la “Albiceleste”, Emiliano Martínez, a quien consideró como el “más determinante” de la selección en el Mundial de Qatar 2022.

“Tenemos un porterazo. Fue el más determinante de Argentina. En dos o tres partidos que Argentina estaba en el abismo, lo salvó él. Uno fue con Holanda. Y en la última jugada con Francia, donde se definía el partido faltando un minuto, le queda una pelota sola que si estaba Mbappé era gol y él la tapa muy bien. Después fueron a los penales, lo que a él le gusta y se siente seguro”, finalizó Hugo Gatti.