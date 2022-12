Matías Zaldivia durante su presentación en la U: “Me encantó la idea de llegar a este club, me hicieron sentir importante”

El flamante nuevo defensor de Universidad de Chile, Matías Zaldivia, habló este viernes durante su presentación en el Centro Deportivo Azul.

El exdefensor de Colo Colo se mostró muy ilusionado con este nuevo paso en su carrera, a pesar de llegar al máximo archirrival de los albos en el país.

“Apenas me llamaron, me encantó la idea. El desafío de llegar acá es muy grande. Creo que se está armando un muy buen equipo”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

En esa línea, añadió que “cuando me hicieron la propuesta, me sedujo mucho. Me hicieron sentir importante. Vine con el mayor respeto a jugar fútbol. Estoy muy seguro donde estoy y estoy confiado que vamos a hacer un buen año”.

Consultado sobre sus contantes lesiones, que lo hicieron perderse varios partidos en Colo Colo, indicó: “Las lesiones están olvidadas. El año 2022 lo jugué completo. Estoy muy bien físicamente. Por eso acepté este desafío”.

Tras ello, Zaldivia mandó un mensaje a la fanaticada azul. “A la gente le puedo decir que voy a dar todo de mí para ayudar al equipo a ganar. Creo que vamos a hacer un buen año. Por eso estoy acá”.

Finalmente, cerró diciendo: “Lo primero que hay que hacer es armar un grupo muy fuerte. Hay que ir afianzarnos como equipo. Cuando estás en un equipo grande, tienes que aspirar a ser campeón”.