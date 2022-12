Nery Domínguez le da la bienvenida a Matías Zaldivia en la U: “La única verdad está dentro de la cancha”

Matías Zaldivia tuvo este jueves su primer entrenamiento como parte del plantel de la U de Chile y uno de sus nuevos compañeros, Nery Domínguez, defendió su llegada al club en el marco del lanzamiento de los amistosos de verano que tendrá el club.

“Con tranquilidad, tuvo su primer entrenamiento y se lo vio bien, contento. De nuestra parte hay que apoyarlo, que se integre lo más pronto posible. Esperamos que venga a aportar lo que ha aprendido en toda su carrera, que es muy buena. De nuestra parte hay que apoyarlo y desearle lo mejor”, aseguró el argentino.

La opinión de Nery Domínguez no es menor, considerando que él vivió un escenario similar al de Matías Zaldivia, pues, así como el central pasó de Colo Colo a la U, el jugador de 32 años llegó a Racing Club directamente desde Independiente.

“La decisión siempre es difícil, pero cuando me tocó estar en Racing me sumé a un cuerpo técnico y compañeros que conocía, se me hizo fácil. Después está en uno. La única verdad está dentro de la cancha. A medida que van pasando los partidos la gente tiene que apoyar. Yo terminé 4 años y medio en Racing, le deseo lo mejor y como compañero, ayudarlo en lo que necesite”, apuntó en el micrófono de ADN Deportes.

Nery Domínguez y el momento de la U de Chile

El defensor destacó la opción de enfrentar a Talleres de Córdoba en el estadio Santa Laura el próximo 12 de enero. “Los partidos son los que están, estamos contentos con esta clase de partidos, nos va a venir muy bien, esta exigencia la tenemos que aprovechar para mejorar y que el cuerpo técnico saque sus conclusiones“, planteó, ilusionado con un 2023 más tranquilo.

“Con toda la ilusión renovada y la expectativa de tener un buen año, estamos trabajando duro para armar un buen grupo y hacer mejor las cosas”, explicó, junto con valorar el arribo de un conocido suyo en el fútbol argentino, Leandro Fernández.

“Es importante tenerlo acá, viene de un equipo grande, entró rápido en el grupo y se siente cómodo. Esperamos que nos dé muchas alegrías, ojalá podamos aprovecharlo, necesitamos de todos y nos va a ayudar mucho este año”, argumentó, a la vez de descartar el que Felipe Seymour ya haya partido del club, con lo que podría asumir un rol de liderazgo aún mayor en el equipo.

“Todavía no hay nada oficial, es un tema que lo está manejando con el club. Si le toca volver, bienvenido, es un gran profesional. Eso se va dando solo, yo trato de aportar lo mío y ayudar al compañero y que me ayuden. Lo de la capitanía no es algo que defina yo, se va hablando con el grupo y el cuerpo técnico, trabajo día a día para dar lo mejor”, concluyó.