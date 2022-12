Luis Musrri avala la llegada de Matías Zaldivia a la U: “Su estilo de juego le puede servir al equipo”

La llegada de Matías Zaldivia a la U de Chile no ha dejado indiferente a ningún fanático del club, considerando los siete años que el central pasó en Colo Colo. Quien tuvo la oportunidad de entregar su opinión al respecto, en diálogo con ADN Deportes, fue el excapitán azul, Luis Musrri.

“La dirigencia de la U habrá tenido sus razones, el técnico debe haber influido mucho en su llegada. El hincha es muy apasionado. Hay que esperar a que juegue y demuestre su capacidad“, explicó el hoy entrenador de San Antonio Unido.

“El estilo que tiene Matías Zaldivia le puede servir a la U, gustan los jugadores aguerridos y con amor a la camiseta, él lo tiene. Espero que su pasado no influya en su rendimiento, lo demás no importa mucho”, planteó Luis Musrri esperanzado en lo que pueda hacer Mauricio Pellegrino en la banca universitaria laica.

“Le deseo lo mejor siempre a la U. Se ha reforzado bastante bien, creo que trajeron un técnico de prestigio y experiencia, es de esperar que de los frutos que toda la gente de la U quiere. Soy un hincha más, no tengo una opinión técnica”, remarcó el exvolante de 52 años.

Luis Musrri y su presente en San Antonio Unido

El entrenador destacó la labor que ha desarrollado desde junio en el elenco de la Segunda División Profesional, con el cual se pone metas ambiciosas.

“Aunque aún no tenemos las bases del torneo, hay que dar pasos hacia adelante con el armado del plantel. La campaña del año me deja conforme, llegamos a mitad de temporada y por algo decidieron nuestra continuidad. El objetivo es uno solo, salir campeón y ascender. Esa es nuestra intención”, sostuvo.

De todas formas, en el diálogo con ADN Deportes siguió comentando del presente de la U de Chile, puntualmente en torno a las dudas respecto de si Marcelo Díaz volverá o no al club.

“Es un referente, nació en la U, pero las razones de por qué no está dentro de los planes no las sé, hay que preguntarle al que toma las decisiones. Sería bueno volver a ver a los grandes jugadores en el club de sus amores, pero desconozco si les gustará o no su actual estado”, concluyó.