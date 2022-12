Luciano Arriagada, delantero formado en Colo Colo, sorprendió en redes sociales al lucir un notorio cambio físico después de su salida del Cacique.

El ariete dejó de ser jugador de los albos para convertirse en nuevo refuerzo del Atlético Paranaense de Brasil.

Arriagada llegará a una de las mejores ligas en el mundo y la principal en Sudamérica y decidió realizar un notorio cambio en su aspecto para aquel desafío.

“Desde el primer día, Luciano tiene esa mentalidad: se quiere comer el mundo. No hay otra opción, no busca nada menos que eso. El proceso en Colo Colo no fue fácil porque convirtió goles en los primeros partidos, pero después hubo algo y dejó de ser citado. El respondió con más ganas de entrenar. El fútbol te da revanchas y debes estar a la altura”, sostuvo en AS Chile el preparador físico del delantero, Cristopher Toro.

Respecto al notorio cambio en el físico de Arriagada, indicó: “Que él ganara masa muscular y que hoy se vea tan fuerte es algo que viene desde hace mucho tiempo. Quizás no subimos fotos o videos antes porque estábamos enfocado en otras cosas, pero eso no se consigue de un día para otro. Todos esos trabajos van de la mano porque uno no lo entrena estéticamente, la ganancia es porque se ha sacado la cresta entrenando y alimentándose de buena manera. No fue ahora porque se va a Brasil, llevaba más de un año en eso“.