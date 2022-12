Manuel Neuer se fractura esquiando y es baja en el Bayern Munich por el resto de la temporada

No han sido semanas sencillas para Manuel Neuer, portero titular de la selección de Alemania y que ha sido apuntado como uno de los jugadores en más bajo nivel del plantel germano durante la eliminación en Qatar 2022.

El arquero del Bayern Munich intentó dejar atrás su irregular participación en la Copa del Mundo y se fue de vacaciones, pero un accidente mientras estaba esquiando en Europa le significó ser operado de urgencia.

“Mientras intentaba despejarme la cabeza, sufrí una fractura en la parte inferior de la pierna. Ayer me operaron y salió todo bien, le agradezco a los médicos. Sin embargo, me duele saber que la temporada actual ha terminado para mí“, escribió Manuel Neuer en sus redes sociales, ratificando que al menos no volverá a jugar hasta mediados de 2023.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manuel Neuer (@manuelneuer)

Con esto, el Bayern Munich sufre su segunda baja de gravedad durante el desarrollo de Qatar 2022, por más que el accidente del arquero de 36 años haya sido fuera de la Copa del Mundo. Todo porque, en este período hay que sumar al lateral francés Lucas Hernández, que se rompió el ligamento cruzado anterior en una de sus rodillas durante el debut contra Australia.