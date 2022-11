Exgerente de Deportes Melipilla es agredido por Carlos Encinas

Una nueva e insólita polémica envuelve al accionista mayoritario de Deportes Melipilla, Carlos Encinas, responsable del armado del plantel que descendió a la Segunda División Profesional y que ahora protagonizó otro tipo de noticias negativas.

Todo luego que el exgerente deportivo de los “Potros”, Gino Valentini denunció que el directivo lo agredió mientras el se encontraba en un café el pasado fin de semana.

“Me pegó a puño cerrado pero con toda la parte del antebrazo. Yo quedé tan mal que perdí el conocimiento y tuve que irme a mi casa. Luego me desperté y a las 22.30 fui a poner una denuncia en la PDI de Vicente Huidobro (…) El problema es que no escucho nada en el oído izquierdo. Por eso me voy a querellar“, aseguró el propio Gino Valentini en declaraciones a Redgol.

En las últimas horas, se dio a conocer el registro del local en el cual se aprecia la agresión de Carlos Encinas ante su extrabajador, quien el año pasado denunció pagos irregulares en Deportes Melipilla y que le costó el descenso por secretaría a la Primera B.