Jorge Luna tras lograr el ascenso con Deportes Copiapó: “Nos merecíamos esto después de un año muy difícil”

El volante de Deportes Copiapó, Jorge Luna, habló tras el triunfo ante Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso 2022, que concretó el ascenso del “Leon de Atacama” a la Primera División del fútbol chileno.

“Nos merecíamos esto después de un año muy difícil. Hoy teníamos la revancha los que nos quedamos y los chicos que vinieron se agruparon rápido, es merecido”, comentó en diálogo con TNT Sports.

El jugador de 35 años, elegido como la figura del partido, comentó que “hicimos historia en un club. Le dimos una felicidad importante a una ciudad muy chica. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Copiapó y que nos esperen para disfrutar esto”.

“Se me pasan muchas cosas por la cabeza. Antes del partido, sonábamos esto todos los chicos. Dependía de nosotros, noches y días que no podía dormir porque me imaginaba este festejo. Hoy estoy feliz”, agregó.

Finalmente, Jorge Luna le dejó un mensaje a los hinchas de Deportes Copiapó. “Que disfruten. Hace tiempo no se vivía esto en el club y hoy tienen la posibilidad. Feliz por el club que cada vez crece más y que nos esperen para festejar”, cerró.