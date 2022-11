Claudio Bravo aún lamenta la ausencia de La Roja en Qatar: “Teníamos gente con el nivel para estar ahí”

En medio de sus vacaciones tras el parón internacional por el Mundial de Qatar 2022, Claudio Bravo se dio el tiempo de analizar la cita planetaria en Medio Oriente y el presente de la selección chilena tras la fecha FIFA de noviembre.

En un entrevista con Mega, el capitán de La Roja lamentó su ausencia en la Copa del Mundo, asegurando que algunas selecciones que participan del certamen están bajo el nivel del combinado nacional.

“El otro día fui a Polonia (durante la gira internacional de La Roja), hablé con la prensa y quedé con un sabor amargo de no haber dado esa misma conferencia de prensa en Qatar, en el Mundial”, manifestó el portero del Real Betis.

En esa línea, comentó que “sí había posibilidades de ir y teníamos gente con el nivel para estar ahí. Veo selecciones que están bajo nuestro nivel, pero todos somos culpables de no estar por esos lados”.

Respecto al nuevo proceso de Chile liderado por Eduardo Berizzo, el meta aseguró que “me vine con grata impresión. Trabajamos muy fuerte. Es complejo hoy en día tomar una selección, ya que no hay tiempo para desarrollar un trabajo diario”.

Claudio Bravo y su regreso al fútbol chileno

Consultado por un posible retorno al balompié nacional, el arquero de 39 años comentó que “si me da para volver al fútbol chileno o dar una vuelta en otro lugar. Pero no quiero adelantarme a nada. Quiero disfrutar de esto, seguir entrenando y seguir jugando a este nivel, que me encanta”.

“Soy bien sincero. Me veo bien en Betis. Me queda una temporada y posiblemente otra más. Pero tampoco quiero adelantarme a los procesos de absolutamente nada”, agregó.

Cabe destacar que el diálogo se enmarcó en las actividades sociales que realiza el formado en Colo Colo cuando regresa al país. “La idea es que con pequeños ‘tips’ y ejercicios, se puedan acercar a la realidad sobre qué es lo que hace uno y que no te vean tan lejano; que viéndote trabajar a la par con ellos los puedas acercar más a ti y vean que ser portero no es tan difícil”, cerró.