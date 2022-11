El ahora exárbitro chileno, Roberto Tobar, conversó con Los Tenores de ADN tras anunciar su retiro y repasó alguno de los episodios más trascendentales de su trayectoria referil.

Una de las grandes deudas del otrora juez fue terminar su carrera dirigiendo en el Mundial de Qatar 2022. En este sentido, explicó por qué quedó fuera de la designación de árbitros para esta Copa del Mundo.

“No llegué bien psicológicamente al primer seminario de FIFA que se realizó en Ezeiza (Argentina). No pude lograr los tiempos que piden en el test de velocidad, con cuatro piques de 40 metros. Lo demás lo cumplí, pero esa prueba siempre me había costado y no llegué bien preparado”, reconoció Tobar.

“Me dieron la posibilidad de hacer la prueba en Paraguay. Con todos los viajes y el desgaste en competiciones, fue difícil entrenar para llegar en buena forma. Ahí fue donde sufrí un desgarro en el cuádriceps izquierdo que me tuvo casi tres meses fuera de las canchas”, relató el exréferi sobre su marginación de cara a Qatar 2022.

Además, el otrora juez FIFA reveló cuál fue el partido donde más sintió la ira del público. “El último de River Plate con Vélez. Ese es mi recuerdo más latente. Significaba la eliminación de River en Copa Libertadores, con un estadio completamente lleno de puros hinchas locales. Fue impactante y muy doloroso para ellos, yo fui bastante abucheado”, comentó.

A raíz de aquello, Tobar recalcó la importancia de tener una mente fuerte para enfrentar los reclamos de la gente. “Es complejo estar preparado psicológicamente para que un estadio completo te insulte, pero con el tiempo uno va abrazando la carrera y revierte toda esa energía negativa y la convierte en motivación. Debemos estar a la altura en aspectos psicológicos”, subrayó.

Roberto Tobar y su nuevo rol en la Comisión Arbitral

Tras anunciar su retiro, ahora el exjuez es el principal candidato para transformarse en el jefe de los árbitros chilenos. Sin embargo, aún espera una reunión decisiva con Pablo Milad, presidente de la ANFP.

“No hay una fecha todavía para asumir, debe existir una conservación formal con el presidente Milad. Yo estoy a disposición de poder aportar desde mi experiencia. Falta conversar con Milad, donde él me exponga el proyecto”, concluyó.