Vicente Pizarro espera diagnóstico de su lesión y ya palpita el choque con Betis: “Es un equipo top de Europa, el partido nos servirá mucho”

Vicente Pizarro, volante de Colo Colo, se sometió a exámenes este jueves para conocer el diagnóstico de la lesión que sufrió en el amistoso ante River Plate. Tras realizarse los chequeos, el joven futbolista se mostró tranquilo, a la espera de que se descarte la gravedad del golpe que tuvo.

“Ayer preferí salir porque no iba a jugar al 100%. Tuve dolor desde el principio del golpe. El doctor me va a evaluar, ojalá no sea nada más. Sentí un golpe, pero fue distinto, se me puso tensa la rodilla y dormí un poco incómodo, aunque pude descansar”, comentó el mediocampista de 20 años.

En cuanto a los duelos amistosos que planificó el “Cacique” contra River Plate y Real Betis, el “Vicho” indicó que “son partidos que nos van a servir. Son rivales muy fuertes a nivel internacional. Al equipo le hace muy bien que todos sumen ritmo y minutos. Es lo mejor para todos, para terminar bien la temporada”.

De cara al encuentro con el elenco que dirige Manuel Pellegrini, mencionó que “es un equipo top de Europa, juega partidos muy seguidos durante todo el año. Servirá mucho, será interesante para que el quipo juegue, que todos sumen minutos y sea un bonito partido”.

Vicente Pizarro y el presente de La Roja

Por último, Pizarro tuvo palabras sobre su ausencia en la gira que tendrá La Roja en tierras europeas. “Obviamente, la selección es lo mejor para un jugador, pero los que están han hecho un año espectacular y tienen méritos para estar ahí. Más que hablar del por qué no está uno, los jugadores que están han hecho un muy buen campeonato. Ojalá que nos vaya bien. Vamos a estar apoyando”, completó.