Maximiliano Falcón se acerca a su renovación en Colo Colo: “Las conversaciones están bastante avanzadas”

El defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, anticipó el partido que este miércoles tendrán ante River Plate en el Sausalito de Viña del Mar, en el marco del triangular amistoso que también los enfrentará con el Real Betis.

“Ya terminó el campeonato, que era el objetivo principal, pero esto servirá para seguir midiéndose. Se festeja con responsabilidad, porque es un equipo grande y esto va a ayudar para la Copa Libertadores del año que viene. Hay que seguir demostrando para qué estamos, afinando detalles que nos costaron la eliminación en fase de grupos. Tenemos todo para pasar”, aseguró en diálogo con ADN Deportes.

El futuro de Maximiliano Falcón

Quien se ha convertido en uno de los referentes del equipo reconoció que está todo cada vez más encaminado para su continuidad en Colo Colo. “Las conversaciones están bastante avanzadas para extender, que es lo que las dos partes queremos”, apuntó, planteando gestiones del “Cacique” para tener un mayor porcentaje de su carta.

“Colo Colo está hablando con Rentistas para terminar los porcentajes que tienen entre ellos, pero no habría problemas. No sé si el resto completo o un 25% más, pero mi representante está viendo mi tema y desde Rentistas me dijeron eso. Creo que vamos a llegar a un acuerdo”, reconoció el “Peluca”, que proyectó su futuro deportivo en Chile.

“La idea es renovar acá y esperar. Si llega una oferta buena a fin de año, que nos sirva a los dos, lo vamos a analizar. Quiero renovar contrato y quedarme para jugar una nueva copa, hacer el mejor papel posible y de ahí ver a mitad de año o a final que pasa“, cerró el defensor de 25 años.