Franco Díaz se ilusiona con la opción de llegar a la UC: “Ariel Holan me ayudaría a potenciarme como jugador”

Uno de los nombres que está siendo sondeado por la UC para la temporada 2023 es el volante argentino Franco Díaz, quien conversó con ADN Deportes respecto a sus opciones de llegar al fútbol chileno.

“Lo tomo con mucho orgullo, sé que es un equipo grande y me pone contento que equipos así piensen en uno para el futuro. Siempre es bueno jugar una copa internacional, es algo positivo. Es una sensación positiva, tanto sacrificio que hice en mi carrera hoy da sus frutos”, aseguró quien tiene contrato con Vélez Sarsfield hasta fines de 2024.

El mediocampista explicó qué conoce del fútbol nacional, considerando la opción para tener su primera experiencia en el extranjero, pero valoró la chance de ser dirigido por Ariel Holan. “No conozco mucho, pero sé que ganó muchos títulos en Chile. Me da más ganas porque es un gran entrenador, hizo un muy buen trabajo en Independiente. Me ayudaría a potenciarme como jugador“, remarcó el jugador de 22 años.

Franco Díaz y su momento en Vélez Sarsfield

Quien llegó al cuadro de Liniers desde Temperley destacó su primera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino. “Estoy viendo qué es lo mejor para mí y sumar minutos el año que viene. Di un salto muy grande, de la B Nacional a Primera, algo brusco. Arranqué bien el año, pero me lesioné”, comentó a ADN Deportes.

Con 14 partidos este año, la chance de la UC no la ve con malos ojos. “Puedo jugar en cualquier sector del mediocampo, soy bastante versátil (…) Me gustaría sumar minutos y después ver que es lo que sucede. Si se cierra esto, que me vaya bien y de ahí ver. Ojalá se pueda dar”, concluyó en medio de sus vacaciones.