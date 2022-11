Luciano Aued fija su última meta en la UC: “Queremos irnos dejándola en una copa internacional”

El empate sin goles de la UC ante el Audax Italiano pasó a un segundo plano tras el ceremonial con el cual los cruzados despidieron a Luciano Aued, Germán Lanaro y José Pedro Fuenzalida, quienes no renovarán sus contratos con el club.

Luego de recibir condecoraciones de la directiva y el cariño del club, el volante trasandino destacó el momento que vivió en Santa Laura.

“No es fácil, han pasado grandes jugadores por el fútbol chileno y no han tenido la oportunidad de despedirse así, es para valorar lo hecho por el club. Lo de la gente es para sacarse el sombrero, me trataron muy bien desde el primer día, eso es impagable”, explicó Luciano Aued, que no quiso alejarse demasiado del foco deportivo.

“Fue una noche muy emotiva, no sacamos el resultado que buscábamos, pero queremos irnos dejando a la UC en una copa internacional“, recalcó el jugador de 35 años, apuntando a la necesidad de sumar en la última fecha del Campeonato Nacional 2022 para meterse en Copa Sudamericana.

El análisis de Germán Lanaro

Quien estuvo como parte de la zaga cruzada durante gran parte del tetracampeonato nacional aprovechó, junto con valorar la ceremonia, de hacer historia y recordar cuál fue el momento más emotivo que vivió en el cuadro de la franja.

“Me quedo con el primer título, más por cómo se dio. Es ese momento donde empezamos a cambiar la dinámica de todo lo que había pasado antes. Después, cada título se disfruta de manera distinta. Estoy feliz de haber recibido tanto cariño y estar en una etapa tan ganadora del club”, aseguró el central, quien bromeó con Luciano Aued en torno a hacer una dupla técnica cuando se retiren del fútbol

“Dejenme disfrutar un poco más del fútbol y ahí veremos. Nunca nos gustaron los flashes, sino el perfil bajo, dejar una enseñanza y ser ejemplo. Creo que hemos dejado eso y esas son de las cosas que más se valoran“, comentó el ex Racing Club antes de abandonar la zona mixta en Santa Laura.