El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, habló durante las celebraciones del elenco albo por el título 33 de su historia, después de haber vencido por 2-0 a O’Higgins en el estadio Monumental.

Consultado sobre lo que viene a futuro para el Cacique, comenzó diciendo que “esperemos poder volver a estar a la altura. A fines del año pasado teníamos una tarea y si bien no la pudimos completar en su totalidad, ya que nos hubiese gustado avanzar en Copa Libertadores o Sudamericana, el objetivo principal lo pudimos lograr, que era obtener el Campeonato Nacional”.

Respecto a la opción de fichar a Erick Pulgar, indicó: “Nos encantaría tener a Pulgar. Nos sentaremos a conversar con Gustavo Quinteros y esperamos que podamos cumplir como lo hicimos el año pasado, tener el plantel completo para iniciar la pretemporada”.

Tras ello, tuvo palabras sobre el caso del capitán del equipo, Gabriel Suazo.

“Si lo vemos desde el punto de vista que no está renovado, probablemente es un error no haber renovado a Suazo. Nosotros hace ocho o nueve meses que estamos conversando con su representante y en un momento estuvimos muy cerca. Después de eso tomamos un break y hoy seguimos en muy buenas conversaciones. Tenemos una opción de si no aparece algo ahora antes del Mundial, probablemente podamos llegar a un arreglo. Nos hubiese encantado haberlo tenido cerrado, pero a veces tampoco depende de una sola parte”.

“Entiendo que Suazo quiere lograr su sueño de jugar en Europa e ir a una liga mejor“, añadió Morón.

Finalmente, el gerente deportivo tuvo palabras sobre la continuidad de Gustavo Quinteros al mando del equipo.

“Yo estoy muy confiado en que Gustavo Quinteros siga en el club. Nosotros como Colo Colo estamos muy alineados en poder cumplirle todas las necesidades que requiera y además tiene un contrato renovado por ser campeón. No tengo temor de que pueda no quedarse“, cerró.