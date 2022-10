A 3 semanas de Qatar 2022: los lesionados en Europa que preocupan a sus selecciones

A medida que se va acercando el Mundial de Qatar 2022, cada fin de semana que resta de actividad futbolística en Europa genera preocupación ante la lista de lesionados que se va incrementando en torno a los posibles seleccionados nacionales.

De hecho, en la última jornada de actividad en el Viejo Continente, al menos cinco países recibieron alertas por dolencias de diversa consideración y que tienen a sus staff médicos proyectando con preocupación la próxima Copa del Mundo.

Bélgica

El delantero Romelu Lukaku había regresado la semana pasada tras dos meses de inactividad en el Inter de Milán, pero tras haber disputado algunos minutos en la victoria 3-0 sobre Sampdoria, en el elenco neroazzurro advirtieron de nuevas dolencias.

“Las investigaciones revelaron un resentimiento de la cicatriz miotendinosa del tendón de la corva del muslo izquierdo. El estado del jugador será reevaluado”, apuntaron en un comunicado, sin plantear cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas.

Francia

El volante Paul Pogba era otro que venía reapareciendo en las canchas tras romperse el menisco de la rodilla en julio durante la pretemporada con Juventus. De hecho, todavía no puede redebutar con la “Vecchia Signora”.

Según informó “La Gazzetta Dello Sport”, el mediocampista ahora presentó una lesión en el muslo durante una de las prácticas y su tiempo de recuperación no le permitiría llegar a la Copa del Mundo.

Inglaterra

Las alarmas se encendieron en pleno partido del Arsenal, que durante su goleada 5-0 al Nottingham Forest debió sustituir anticipadamente a uno de sus atacantes, Bukayo Saka.

El extremo de 21 años sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo y no pudo hacer pie en la cancha del Emirates Stadium. “Fue una mala patada, pero no lo veo más allá de eso. Ojalá no se pierda el Mundial”, apuntó tras el encuentro su DT, Mikel Arteta, a la espera de un diagnóstico más claro.

Argentina

Lionel Scaloni sufrió por partida doble con el fútbol europeo, pues primero fue el arquero Emiliano Martínez quien prendió las alarmas al sufrir un rodillazo en la cabeza que lo obligó a ser sustituido tempranamente en el duelo del Aston Villa y Newcastle.

De todas formas, el “Dibu” aseguró más tarde estar en condiciones y no engrosar una potencial lista de lesionados trasandinos para Qatar 2022 en la que se anotó el volante Giovani Lo Celso, que salió reemplazado a los 24 minutos del duelo entre Villarreal y Athletic de Bilbao tras sentir una molestia en la cara posterior del muslo derecho.

Uruguay

Otro susto para una selección sudamericana se vivió en Mestalla, donde uno de los artilleros charrúas, Edinson Cavani, apenas pudo estar 20 minutos en cancha por el Valencia.

El atacante de la Celeste ha convivido toda la temporada con inconvenientes en el tobillo, los cuales recrudecieron durante el encuentro ante Barcelona, por lo que fue sustituido a la espera de saber cuánto tiempo estará fuera y si eso pone en riesgo su citación a la Copa del Mundo.