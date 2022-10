Jean Beausejour y la goleada de Huachipato sobre la U: “Es merecido el triunfo, debe ser de lo mejor que mostró en el año”

Este domingo, la U. de Chile fue goleada 4-0 por Huachipato en la jornada 29 del Campeonato Nacional 2022, resultado que complica a los azules en su lucha por asegurar su permanencia en Primera División.

Finalizado el encuentro, el comentarista de Los Tenores, Jean Beausejour, tuvo palabras para analizar el encuentro en Talcahuano al participar en la transmisión de ADN Deportes. “Fue gran expresión futbolística de Huachipato, me parece que es merecido el triunfo”, explicó.

“Ahora bien, hay que hacer un punto sobre Sebastián Miranda que desde que asumió ha sido competitivo tanto en Copa Chile, con opciones de llegar a una final, y en el Campeonato consiguiendo el gran objetivo del año que es salvarse del descenso”, complementó.

En esa línea, el exfutbolista reiteró que “más allá del mal partido, hay que hacer un punto en lo que ha hecho Sebastián Miranda. Después lo concreto en el partido, se nota la diferencia entre el equipo que tiene en la cabeza versus el equipo que hoy puso en cancha. Eso lo hizo pagar de una manera muy contundente”.

Finalmente, Jean Beausejour destacó el rendimiento del cuadro acerero. “Un Huachipato que debe ser de lo mejor que mostró en el año. Hay que agregar la buena propuesta desde lo táctico de Mario Salas. En resumidas cuentas el resultado sí tuvo que ver con el desarrollo y pudo haber marcado uno o los goles más. Si me apuras un poco no me recuerdo de una jugada clara de la U, salvo el cabezazo de Lobos”, cerró.