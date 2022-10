Javier Torrente cuestiona los puntos perdidos por secretaría ante Palestino: “No están respetando el trabajo de los equipos”

El técnico de Deportes Antofagasta, Javier Torrente, se lamentó en torno a la derrota sufrida a manos de Everton, resultado que dejó al elenco puma en serio riesgo de perder la categoría.

Claro que, junto con analizar el mal desempeño de su plantel, reparó en cómo quedó condicionado el equipo a partir del fallo que determinó la derrota por secretaría por los problemas con la localía del Regional Calvo y Bascuñán.

“Regalar un partido de local por un capricho del Tribunal de Disciplina, aparentemente le van a dar los puntos. Si tuviera que decir lo que siento, no sería algo grato para el Tribunal”, planteó un molesto Javier Torrente.

“No están respetando el trabajo de los equipos, que se preparan para que los equipos se ganen o se pierdan en la cancha, como ahora, que perdimos justamente con Everton. Me entristece mucho esto, la liga no está caminando en buen sentido. Cuando los puntos no se ganan en la cancha, no es acertado para ningún torneo del mundo”, remarcó el entrenador de Deportes Antofagasta,

“Tenemos que apelar la decisión del Tribunal, que me parece injusta y en contra de los principios del deporte, donde lo importante es competir. A partir de ahí, trataremos de lograr los 3 puntos ante Universidad Católica y deberemos esperar determinaciones”, remarcó tras una jornada que los tiene en zona de descenso directo.