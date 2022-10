Cambio de planes: Blackburn Rovers planea no vender a Ben Brereton en el próximo mercado de pases

Ben Brereton tiene altas probabilidades de partir del Blackburn Rovers en el próximo mercado de invierno en Europa. El delantero de La Roja ha sido sondeado por una serie de equipos de la Premier League, sin embargo, su actual club no lo dejaría emigrar.

“Big Ben” ha sido clave en la actual temporada de los “Rovers”: marchan en la segunda posición de la Championship y el ascenso nuevamente provoca ilusión. No obstante, esto podría perjudicar al futuro del chileno.

Según el periodico británico The Sun, el cuadro inglés planea no vender al delantero en el próximo mercado de pases, aun cuando Brereton pasará a ser jugador libre en el verano y no deje réditos económicos al club.

De esa forma, la dirigencia de Blackburn Rovers estaría dispuesta a ceder más de 15 millones de euros por la carta Brereton. Todo con tal de retenerlo hasta el fin de temporada.

Cabe destacar que el seleccionado nacional mantiene una oferta de renovación para continuar en su actual club. Sin embargo, también ha provocado el interés de clubes de mayor envergadura como Everton, Crystal Palace, AC Milán, West Ham y Sevilla; entre otros. Hasta el momento, solo queda esperar el próximo mercado de fichajes de Europa para definir el futuro del chileno.