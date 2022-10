Ronnie Fernández queda fuera de la citación de la U para enfrentar a Huachipato

El plantel de la U de Chile viajó hacia la Octava Región este sábado con novedades entre quienes integran la delegación de cara al choque del domingo ante Huachipato por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2022, específicamente en cuanto a la situación de Ronnie Fernández.

Según informó el medio partidista Emisora Bullanguera, el delantero azul no fue considerado para el traslado a Concepción, donde aguardarán el partido contra los acereros. Todo indica que la determinación de Sebastián Miranda no es por problemas físicos del ex Santiago Wanderers, sino sólo por “decisión técnica”.

El delantero Ronnie Fernández se retira del Centro Deportivo Azul en su auto. El bus del plantel ya está en La Cisterna. 🔵🔴 @e_bullanguera#VamosLaU

📽️/ @e_bullanguera pic.twitter.com/P1h6IMuxE3 — Fabián Corrotea Cruces (@fabicorrotea18) October 29, 2022

La ausencia de Ronnie Fernández no es la única novedad en el plantel de la U de Chile, pues tampoco fue citado el goleador del equipo, Cristián Palacios. Además, Cristóbal Campos, el habitual titular en el arco universitario laico, no integró la expedición a Talcahuano, con lo que Martín Parra debutará en el Campeonato Nacional 2022 enfrentando a su ex equipo.

En cambio, quien destaca por su regreso a las convocatorias es el volante Pablo Aránguiz, que había quedado al margen del último choque ante Unión Española por Copa Chile ante la denuncia que recibió en su contra durante la semana pasada.

El encuentro de la U de Chile ante Huachipato será a las 12:30 horas de este domingo en el Estadio Huachipato y será transmisión de ADN Deportes.