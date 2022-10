Directivo de Unión La Calera reconoce interés en fichar al volante Ricardo Centurión

Aunque todavía no termina la temporada 2022 del fútbol chileno, poco a poco comienzan a aumentar los rumores en torno al mercado de fichajes y un club nacional que podría tener un inesperado protagonismo es Unión La Calera.

Todo luego que uno de los integrantes de la directiva cementera, Cristián Le Bihan, reconoció uno de los nombres que tienen en carpeta, el del volante Ricardo Centurión. “Es un jugador que interesa mucho y hay negociaciones abiertas por él”, aseguró en diálogo con Radio2 de Rosario.

De todas formas, el personero de Unión La Calera planteó que no será una faena sencilla obtener el concurso del polémico volante de 29 años considerando que, según apuntan medios trasandinos, Gabriel Milito, habría solicitado su firma para Newell’s Old Boys.

“Sé que no somos el único equipo que quiere a Ricardo Centurión. No sé si gente de Newell’s habló con él. Esto tendrá un desenlace en los próximos días”, remarcó Cristián Le Bihan en torno al destino de un futbolista que no juega desde abril, cuando rescindió anticipadamente su contrato con San Lorenzo de Almagro.