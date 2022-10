Felipe Seymour y el cierre de año de la U: “Sabemos que podemos terminar mejor, no salvarnos con lo justo”

El capitán de la U de Chile, Felipe Seymour, afrontó la racha de partidos que tendrá al club jugando ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2022 el domingo y, tres días más tarde, la semifinal de Copa Chile ante Unión Española en Santa Laura.

“Son dos objetivos muy importantes la Copa Chile y terminar bien el año, hay que cambiar rápidamente el chip tras cada partido. Queremos terminar lo más arriba posible, por lo mismo el partido con Huachipato es importante“, aseguró el volante, quien quiso mantener el foco en cuanto a la necesidad de sumar puntos y evitó enfatizar en torno a la batalla por evitar el descenso que han arrastrado durante toda la temporada.

“Este grupo ha sabido abstraerse de todo lo extradeportivo, está en la madurez nuestra preocuparse de mantener el foco. El grupo nunca se ha desenfocado de estos dos objetivos”, remarcó un Felipe Seymour que insistió en la propuesta que esperan cumplir contra Huachipato.

“Es seguir con la convicción de la idea de Sebastián Miranda, con intensidad y agresividad, también con salir jugando. Estamos ahí. Más allá de la situación en que estamos, es importante terminar bien el año (…) Sabemos que podemos terminar mejor, no salvarnos con lo justo”, remarcó el jugador de 35 años.

Felipe Seymour y su futuro de la U de Chile

“Walala” descartó ponerse en una hipotética salida del plantel para ocupar algún tipo de cargo directivo, como se ha especulado desde su regreso al club. “He leído cosas, pero no tengo nada concreto. Me queda un año más, por ahora sólo me enfoco en lo de ahora, sólo he tenido conversaciones enfocadas en lo futbolístico”, sostuvo, junto con lamentar la serie de problemas que ha tenido el club para ejercer la localía y que ahora los tendrán cerrando el Campeonato Nacional 2022 ante Cobresal en Talcahuano.

“La U merece y tiene que tener un estadio más allá de todos estos problemas. Es especial empezar la semana sin saber dónde vas a jugar. El estadio es un gran anhelo, todas estas situaciones quizá van empujando hacia encontrar una solución”, expresó esperanzado.

Para la visita a Huachipato, no contarán con los lesionados Nery Domínguez y Luis Casanova, cuestión que lamentó el capitán azul. “Son dos jugadores muy importantes dentro de la cancha y por lo que transmiten en el camarín, pero hay compañeros que están preparados”, comentó, además de defender al criticado Ronnie Fernández.

“Siento que las críticas sobre Ronnie Fernández, ha sido duro para él y para todos, pero ha sido muy importante por su esfuerzo en muchas tareas extrafutbolísticas”, cerró en conferencia de prensa.