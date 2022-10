El empate 1-1 entre U. de Chile y Everton el pasado sábado no estuvo exento de polémicas arbitrales. Una de las más reclamadas por el plantel azul fue el choque que protagonizaron Junior Fernandes y Fernando de Paul.

Cerca del final del partido, ambos jugadores dentro del área fueron en la disputa por el balón. El delantero de la U quedó resentido tras el impacto y en la misma jugada el cuadro universitario marcó un gol, sin embargo, el juez Piero Maza decidió cobrar falta del atacante en contra del arquero viñamarino.

La situación generó total indignación en U. de Chile y las reacciones quedaron registradas en “La Otra Cámara”, de TNT Sports. En las imágenes se aprecia a jugadores y cuerpo técnico de la U muy molestos con los réferis.

“Casi me mata, casi me saca la cabeza y la falta es mía. Me estás hue… Casi me manda al hospital”, reclamó Junior Fernandes luego de la decisión que tomó Maza.

En tanto, Sebastián Miranda, quien pedía que se validara el gol, se mostró totalmente asombrado por el cobro. “Es gol. El arquero le pega. Junior toca la pelota primero”, aseguró el entrenador azul.

Revisa la reacción de la U ante la polémica: