Un emotivo sábado se vivió en la fecha 11 de la Serie A, donde en el duelo entre la Salernitana y el Spezia, el francés Franck Ribery se despidió del público tras anunciar su retiro del fútbol profesional a los 39 años.

Quien fue multicampeón con el Bayern Munich de Alemania y subcampeón del mundo con Francia en la Copa del Mundo de 2006 no jugó ningún minuto en la victoria 1-0 del último club de su carrera, pero no ocultó su emoción tras compartir con los fanáticos.

Visiblemente emocionado una vez que se desarrollaron los homenajes hacia él una vez que terminó el encuentro en el Estadio Arechi de Salerno, Franck Ribery rompió en llanto en medio de los aplausos de los hinchas de la Salernitana.

Raw emotion. The beautiful game will miss you, @FranckRibery 🥹@OfficialUSS1919 pic.twitter.com/N02bkyrozl

— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 22, 2022