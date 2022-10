El austríaco Dominic Thiem (132° de la ATP) continúa dando muestras del alza de su nivel en las últimas semanas y este viernes derrotó al polaco Hubert Hurkacz (11°) para instalarse en las semifinales del ATP 250 de Amberes.

En la cancha central del torneo disputado en Bélgica, el pupilo de Nicolás Massú sacó adelante un duro partido donde salvó tres match points y venció a su rival con parciales de 3-6, 7-6(9) y 7-6(4), en casi tres horas de encuentro.

Con esto, Dominic Thiem consigue la clasificación a la ronda de los cuatro mejores por tercera vez en el año, luego de haber llegado a dicha instancia en Gstaad y en Gijón. Además, en semifinales, tendrá la oportunidad de volver al top 100 si consigue acceder a la final.

💪 STATEMENT MADE 💪@domithiem saves 3 match points in a dramatic 2nd set tiebreak to get his 1st win over Hurkacz, defeating the top seed 3-6 7-6 7-6 to reach his 3rd semifinal of the season!#EuropeanOpen pic.twitter.com/73hSLLFSMf

— Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2022