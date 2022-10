En la previa del choque entre Manchester United y Tottenham por Premier League, el exjugador Patrice Evra se robó las miradas con una sorpresiva acción: comió pasto del estadio Old Trafford.

En plena transmisión en vivo para Amazon Prime Video, el francés se acercó al campo de juego, arrancó un trozo de césped y se lo llevó a la boca para masticarlo.

El otrora lateral izquierdo explicó que aquel recinto es “realmente especial, este es mi hogar. Lo llamo hogar. Hay un poco de viento, pero no se preocupen, le pedí a alguien que apagara el aire acondicionado. Y sí, cuando vengo aquí siempre pruebo el pasto”.

La situación generó el asombro y las risas del resto de las figuras que estaban en la transmisión: el exfubolista Thierry Henry, el técnico Roberto Martínez y la presentadora Gabby Logan. “Tiene un poco de sabor a ajo, pero sabe igual. Esta es mi casa. Buen provecho”, agregó Patrice Evra, en tono de broma.

En el ex zaguero francés jugó en Old Traford entre 2006 y 2014 con la camiseta del Manchester United. En total, ganó 15 títulos con los “Red Devils”, entre los cuales destacan 5 Premier League y una Champions League.

Patrice Evra taking a bite out of the Old Trafford turf pre-match 😂

via @primevideosportpic.twitter.com/MX1ACSRUcP

— utdreport (@utdreport) October 19, 2022