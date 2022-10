Este martes, el entrenador de U. de Chile, Sebastián Miranda, habló en conferencia de prensa y se refirió al polémico encontrón que tuvieron Ronnie Fernández y Cristóbal Campos el pasado fin de semana.

“Efectivamente, hubo un episodio el día sábado, pasó en nuestro entrenamiento así que lo estamos de forma interna, no me corresponde entrar en detalles, pero lamentablemente los hechos de violencia hoy están muy normales”, reconoció el DT de la U.

En la misma linea, el técnico azul afirmó que los actos de violencia “no son normales, pero sí pasa en un grupo de 30 personas como el que somos. Hay roces, hay diferencia de pensamientos, ha pasado en mucho en otros lugares, no significa que esté bien, todo lo contrario, está mal. Conversé con las personas involucradas y tomaremos las medidas necesarias”.

Miranda aseguró que habrá sanciones para Fernández y Campos, sin embargo, dejó claro que el plantel de la U sigue en buena forma a pesar del conflicto. “Las sanciones aún no las determinamos, las vamos a conversar con el club y los jugadores. Lo que sí tengo claro es que esto nos hará más fuertes”, agregó.

“Ha sido un año complicado y no cualquier grupo podría haber aguantado, pero estos jugadores han demostrado saber levantarse ante cada adversidad, no tengo dudas que el equipo está bien y los objetivos no cambian”, complementó el entrenador de U. de Chile.

Además, Sebastián Miranda aclaró que el altercado “en el momento me afectó, porque me sorprendió, no es que me haya venido abajo. No lo presencié, estaba en la oficina. Lo que me deja tranquilo es que el grupo está fuerte, se han juntado entre ellos. Tengo la convicción de que no nos va a afectar”.