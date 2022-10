Jorge Uauy y la eventual candidatura de Fernando Aguad a la presidencia de la ANFP: “Palestino es uno solo y no habrá dos estándar”

El presidente de Palestino, Jorge Uauy, conversó con Los Tenores en torno a la situación vivida el fin de semana pasado, cuando Palestino viajó a jugar con Deportes Antofagasta y ni siquiera pudieron ingresar al Calvo y Bascuñán.

“En un acto de buena fe, habiendo vivido situaciones así con el alcalde de La Cisterna, hicimos causa común para postergar el partido una semana. Antofagasta tiene el deber de poner el estadio, esgrimí fuerza mayor cuando tuvo más de una semana para determinar dónde jugar me parece insólito. Después que estaba programado y a dos días del cotejo trataron de moverlo a otra sede, como Iquique. Incluso el presidente de Antofagasta me habló de jugarlo en Santiago“, remarcó el mandamás de los árabes, que remarcó que, bajo su concepto, deberían ser dados por ganadores del partido.

“Entiendo que la ANFP tiene todo el derecho de velar y ayudar a que los partidos se hagan de acuerdo a lo estipulado, pero que no se malentienda una colaboración a una obligación. Esto es responsabilidad de Antofagasta, no pagaron una cuenta y por eso tienen problemas con la municipalidad. No pretendamos que eso sea fuerza mayor ni echarle la culpa al empedrado. Espero que el Tribunal de Disciplina obre en función de los estatutos (…) Fue una vergüenza horrorosa, es como llegar de invitado a una casa y que no te abran la puerta. El Tribunal debe obrar y dar como ganador a Palestino”, apuntó un molesto Jorge Uauy.

El futuro deportivo e institucional de Palestino

Jorge Uauy no quiso plantear si todo lo ocurrido con Deportes Antofagasta implicará o no un cambio en el apoyo dado por el club a Pablo Milad para su eventual reelección en la presidencia de la ANFP. “Meterse en ese ámbito es inoficioso. Lo primero es respetar las bases y el fair play, fallaron en eso y debe pagar como cualquier club que no cumple el reglamento“, sostuvo.

Ante la consulta de Danilo Díaz respecto de que Fernando Aguad pueda ser una opción para comandar una “lista de consenso” para las elecciones, no quiso ser del todo tajante, pero dejó clara la posición del club.

“No tengo más información, honestamente. Falta un par de días, esperemos eso y cuando salgan las candidaturas veremos cuál representa mejor los intereses de Palestino. Fernando Aguad es director del club y, obviamente, si llega a estar, Palestino es uno solo y no habrá dos estándar“, remarcó junto con reconocer que Pablo Sánchez es una de las opciones que manejan para reemplazar a Gustavo Costas, que se irá para dirigir a Bolivia.

“No voy a desconocer que hablamos con “Vitamina”, el directorio quiere que el próximo entrenador sea uno que conozca el medio y tenga experiencia. Esto se va a cortar esta semana, esperemos que todo resulte bien para Palestino”, cerró Jorge Uauy.