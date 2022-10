La satisfacción de Manuel Pellegrini tras los duelos ante la Roma: “Han invertido mucho económicamente y los hemos superado”

Este jueves, el Real Betis igualó 1-1 ante la Roma por la cuarta jornada de la fase grupal de la UEFA Europa League. Con este resultado, el equipo de Manuel Pellegrini aseguró su clasificación a la fase final del certamen y se encamina a ganar su grupo.

El compromiso se disputó en el estadio Benito Villamarín y los goles fueron anotados por Sergio Canales para el cuadro andaluz y Andrea Belotti para los italianos. El arquero chileno Claudio Bravo fue titular en los verdiblancos y no tuvo incidencia en el resultado final.

Tras el encuentro, el Ingeniero no escondió su alegría por abrochar el paso a la siguiente ronda, pero de inmediato se refirió al siguiente objetivo de su escuadra. “Muy contento por la clasificación, tener 10 puntos de 12 es muy bueno. Todavía quedan dos partidos para intentar quedar en el primer lugar“, manifestó.

En cuanto a la actuación de sus dirigidos frente al equipo de José Mourinho, el DT aseguró que el Betis fue superior en ambos encuentros (2-1 para los españoles en el primer partido). “Ellos son del bombo 1 y nosotros del bombo 3. Es un equipo que se ha potenciado mucho y ha invertido mucho económicamente. Los hemos superado en estos enfrentamientos y ahora esperamos terminar primeros del grupo”, comentó.

Por último, Manuel Pellegrini se refirió a la conformación de la formación titular y aseguró que no hay titulares indiscutidos. “No comparto eso de titulares y no titulares. Acá no hay un equipo A y un equipo B, ni para La Liga ni para Europa League. Acá hay 25 jugadores abocados en avanzar en las dos competiciones“, cerró.

El próximo partido del Real Betis será ante el Almería por la novena jornada de La Liga. El compromiso se jugará el domingo 16 de octubre a partir de las 16:00 horas de Chile.