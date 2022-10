Roberto Tobar elogió el juego de Jorge Valdivia: “Siempre fue un jugador indescifrable para las defensas”

Para pocos no es un misterio de Roberto Tobar viene siendo hace varias temporadas uno de los mejores, sino el mejor, árbitro del fútbol chileno.

Tras alejarse de algunas polémicas arbitrales en las que se vio envuelto en el último tiempo, el referí chileno está volviendo con todo y fue bien evaluado el pasado fin de semana cuando tuvo que impartir justicia entre Deportes La Serena y la Universidad de Chile.

En ello, el juez chileno conversó con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y conversó sobre el arbitraje nacional, su nivel y otras cosas, cómo por ejemplo su gusto por el juego de Jorge Valdivia.

“Siempre fue un jugador indescifrable para las defensas“, partió diciendo sobre el hoy panelista de ADN Deportes, insistiendo en que: “cuando estaba de espaldas al arco adversario, cuando estaba de frente, siempre te entregaba una pelota ilógica, eso a todo el mundo del fútbol que le apasiona esto, le maravillaba”.

Roberto Tobar y el arbitraje nacional

En otro tema, comentó su actual nivel, su ausencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y cómo ve al arbitraje en el fútbol chileno: “viene una camada de árbitros muy futbolizada, hay que hacer un muy buen trabajo con ellos para encaminarlos y mostrarles el camino para darle al fútbol chileno un juego más dinámico”, dijo.

“Se ha visto que en las competencias internacionales nos están pasando por encima en lo físico. Uno dirige afuera a equipos muy fuertes, con técnicas en velocidad, y eso marca la diferencia”, complementó el juez nacional.

Sobre su nivel, dijo que: “no pasé un momento personal bueno que me llevó a bajar mucho el nivel. La pandemia me afectó bastante y tuve problemas familiares que me impidieron estar al 100 por ciento. Necesitaba volver a mi nivel, el que todos conocían, y fui importante en partidos clave”, esgrimió.

“Teníamos que aparecer como equipo y entramos a la cancha con esa convicción, de dejar atrás los malos momentos y terminar este campeonato, el mundo del fútbol necesita buenas decisiones y arbitrajes, por el bien de todos”, agregó Roberto Tobar.

Cerró sobre su futuro con que: “estoy enfocado en, como gremio, hacer buenos arbitrajes para terminar de la mejor forma el torneo. Es tarea de todos querer esto y no influir en nada. Estoy viviendo un momento de bastante reflexión sobre el final de mi carrera“, finalizó el juez chileno.