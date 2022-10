La mesura de Sebastián Miranda tras el triunfo azul: “El nivel de tensión es alto y es un desahogo, pero no podemos relajarnos”

Universidad de Chile dio un gran golpe en su lucha por permanecer en Primera División tras derrotar 2-1 a Deportes La Serena por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2022. Los azules quedaron a seis puntos de la zona de descenso, pero el técnico Sebastián Miranda llamó a la mesura tras el agónico triunfo.

En un duelo clave para ambos equipos en su lucha por no caer a la Primera B, la U golpeó primero en La Portada. A los 43 minutos del primer tiempo, Yonathan Andía abrió el marcador tras una gran asistencia de Lucas Assadi.

Sin embargo, ya en el complemento, Maximiliano Guerrero igualó transitoriamente (59′) y el resultado final era de pronóstico reservado. Cuando parecía que azules y granates repartían puntos, Junior Fernandes interceptó un rebote tras un tiro libre de Pablo Aránguiz y le dio los tres puntos al cuadro estudiantil (87′).

En conferencia de prensa, Miranda reconoció la trascendencia del compromiso, aunque evitó ser categórico de cara al final del torneo. “Sigo pensando que no era una final, pero era un partido muy importante porque enfrentábamos a un rival directo en el tema del descenso. Coquimbo ganó el viernes y la parte baja se aprieta“, manifestó.

“La emoción de la gente, de los jugadores y la nuestra es porque ha sido un año complicado. El nivel de tensión es alto y este es un desahogo, pero hay que tener claro que esto sigue. Es un envión anímico importante, pero quedan tres partidos más en los cuales vamos a seguir luchando con las mismas ganas“, aseguró el DT de la U. de Chile.

En la misma línea, el entrenador de 42 años remarcó que aún no consiguen la salvación. “No nos podemos permitir relajarnos. Dimos un paso importante, que nos permite ir alejándonos, pero matemáticamente todavía estamos ahí. Tenemos que seguir demostrando esta pequeña alza que hemos tenido en el rendimiento”, comentó.

En cuanto a las últimas actuaciones de Ronnie Fernández, quien acumula nueve partidos sin convertir, el técnico destacó su papel dentro del plantel. “Ronnie cumple un rol muy importante, en el camarín y en la cancha. Es el capitán del equipo y tiene todo mi respeto. Él hace un sacrificio tremendo para generar espacios, peor sé que al 9 se le va a juzgar por si hace o no goles. Si bien él no ha hecho, tampoco hemos generado las oportunidades para que las pueda concretar”, analizó.

Por último, Sebastián Miranda se refirió a Junior Fernandes, quien se transformó en el héroe de la jornada. “Me pone contento porque es un jugador que no ha podido encontrar la regularidad ni el nivel futbolístico que le ha dado logros. Me costó dejarlo fuera, pero entró de la mejor manera cuando más lo necesitábamos. Le dije que me debía el gol desde el lunes”, bromeó el DT en el cierre de la conferencia, en alusión a su fallido remate en el epílogo ante Audax Italiano.