El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló en conferencia de prensa tras la igualdad 1-1 entre su escuadra y Curicó Unido, resultado que impidió que el Cacique se coronara campeón del fútbol chileno este domingo en el estadio Monumental.

Al respecto, comenzó diciendo que “fue un partido favorable a Colo-Colo, jugamos el 80% del partido en campo rival. Nos faltó eficacia para asistir mejor. Me deja conforme que la idea de juego siempre se plasma en el campo”.

Consultado sobre el arbitraje, el DT indicó que “el arbitraje chileno debe proteger al que quiere jugar. Brayan estuvo 7 minutos en el piso, más los cambios, ¿y cuánto dio de adición? La primera amarilla a Lucero no era. Pero no tiene que ver con el resultado final“.

Respecto a no poder consagrarse campeón esta tarde en Macul, sostuvo que “uno siempre quiere festejar lo antes posible, pero todavía faltan 3 partidos. A mi me da pena no haber podido ganar hoy por toda la gente y por estar de local”.

Finalmente, Quinteros habló sobre la formación que introdujo en el partido. “Para determinados partidos estamos buscando ciertas características, jugó Oroz, Bouzat, Zavala. Ningún jugador es igual al otro. Hoy entendíamos que tenía que jugar Bolados por lo que pasó en el penal, ganarle la espalda a Ronald“, cerró.