Ariel Holan, DT de Universidad Católica, lamentó la igualdad 2-2 de sus dirigidos ante Ñublense durante este sábado en el duelo disputado por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2022.

Tras el encuentro, el argentino analizó lo que ocurrió en El Teniente de Rancagua y señaló: “Sin restarle méritos al equipo rival, que está haciendo un gran campeonato, el partido lo empatamos nosotros, no tengo ninguna duda”.

“Renunciamos a jugar, no hay más que explicar. Si tienes la posibilidad de controlar el juego, y le cedemos al rival el campo y la pelota, ahí el partido entra en un cono desfavorable para el equipo”, comentó el estratega de la UC.

El trasandino mostró autocrítica y aseguró que “descansamos en la confianza del 2-0 y marcamos muy mal en dos pelotas paradas. Sacando esas acciones, no fuimos avasallados”.

Por último, Ariel Holan dejó claro que el empate con Ñublense no pasó por un factor de cansancio en Universidad Católica. “Más que un tema físico, fue un tema de juego. No hubiésemos podido ni acercarnos al arco si no podíamos levantar las piernas, así que no fue un problema físico, nos confiamos. La baja de energía no es desde el punto de vista físico, sino del estado de ánimo”, concluyó.