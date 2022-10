Ronald de la Fuente: “No es nuestra mayor motivación aguarle la fiesta a Colo Colo”

Para este domingo, en Macul, se está preparando una fiesta que, Ronald de la Fuente, quiere amargar. Colo Colo recibe a Curicó Unido por la fecha 27 del Campeonato Nacional, instancia donde el “popular” puede gritar campeón después de cinco largos años.

En la previa del encuentro, el lateral de los “torteros”, ex Colo Colo, conversó con ADN Deportes y adelantó lo que será el compromiso ante su ex equipo en Macul: “no es nuestra mayor motivación aguarle la fiesta a Colo Colo, lo es poder mantenernos en la pelea por el título”, partió diciendo.

“Es algo que venimos mencionando hace tiempo, mientras estén las posibilidades vamos a intentar sostenerlo, y si no se puede queremos mantener el segundo lugar para clasificar directo a la Copa Libertadores”, agregó el lateral de Curicó Unido.

Ronald de la Fuente insistió en que: “vamos a intentar proponer lo que venimos haciendo y una de nuestras fortalezas es el juego por las bandas, entiendo que es lo que nos ha dado buenos réditos durante el campeonato. Obviamente, vamos a intentan imponernos y queremos mostrar nuestra mejor versión”, sostuvo.

Sobre el partido especial que vivirá ante su ex equipo, Ronald de la Fuente aseveró que: “es especial porque tengo grandes amistades ahí en el club, pero como ya mencioné yo me debo 100% a Curicó Unido”, dijo.

“Estoy muy motivado con lo que venimos haciendo, más allá de sentirlo como un partido especial, siento mucho cariño por los funcionarios y amigos que dejé, pero a la hora de enfrentar el partido velaré por los intereses de Curicó”, cerró el lateral.

Recuerda que el encuentro entre Colo Colo y Curicó Unido lo podrás escuchar y seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes en todas las plataformas y redes sociales de ADN.