El portero de la U de Chile, Martín Parra, regresó al Centro Deportivo Azul para ser monitoreado en torno a su estado de salud tras la agresión que sufrió en el duelo ante la UC por Copa Chile.

Por primera vez desde lo ocurrido, el jugador de 22 años revivió los inconvenientes que sufrió en el Elías Figueroa de Valparaíso. “Sentí ese miedo que me llegara algo al cuerpo y en las imágenes me deja más tranquilo que sólo fue al oído. Sentí que explotó la primera y mi primera intensión fue correrme y luego de las otras dos me tiré al piso porque no podía sostenerme de pie”, aseguró en conversación con el sitio oficial del club.

“Los oídos los sentí altiro muy tapados, escuchaba muy lejano. Cuando entré al camarín, sentía todavía un pito. Se me fue destapando, pero seguía sintiendo que tenía algo raro dentro del oído. Cuando me llevaron a la habitación, cada vez que iba al baño, me mareaba y sentía dolor de cabeza al volver. Se repitió en mi casa, tenía que hacer las cosas más lento”, remarcó Martín Parra.

Martín Parra y el apoyo de la U de Chile

El arquero explicó que tuvieron que pasar horas para que pudiera entender todo lo que pasó en el suspendido choque de Copa Chile. “En el momento no lo dimensioné tanto, luego de los exámenes, donde me dijeron que tenía que seguir siendo evaluado. Aún tengo una leve alteración, debería mejorar con el tratamiento. Pretendo luego estar a la par de mis compañeros”, explicó junto con valorar todos los mensajes que ha recibido.

“Estoy sorprendido del apoyo de los hinchas y del club, todos los días tenía gente de ellos y a mi familia también, todos preocupados. Lo único que quería era volver a entrenar. Los que estamos dentro de la cancha estamos expuestos a ese tipo de cosas, pero no debería ser“, sostuvo, junto con cuestionar la falta de seguridad en las canchas nacionales.

“Hay que tener más cuidado, ponerle más ojo, no dejarlo pasar. Son situaciones que afectan mucho al jugador y a la familia. Esto no debería pasar, tendría que haber un poco más de resguardo a los jugadores“, cerró Martín Parra.