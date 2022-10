Este jueves, la Premier League anunció que durante los próximos dos fines de semana, todos los jugadores volverán a arrodillarse dentro de la cancha, como mensaje contra el racismo.

“Todos los partidos de la Premier League entre el 8 y el 16 de octubre estarán dedicados a No Room For Racism, ya que la Liga y los clubes destacan su compromiso continuo para abordar la discriminación y promover la igualdad, la diversidad y la inclusión”, señaló la máxima categoría del fútbol inglés.

En este periodo indicado por la Premier League, los futbolistas se hincarán de rodillas antes del saque inicial en cada encuentro con el fin de “mostrar su unidad contra todas las formas de racismo”.

Cabe destacar que en agosto pasado, antes de que comenzará la temporada 2022/23, los capitanes de los clubes decidieron seleccionar ciertos partidos para arrodillarse, entre los cuales eligieron los duelos del Boxing Day después del Mundial de Qatar, los cotejos del último día de la temporada y las finales de Copa FA y Copa EFL.

