El central de la UC, Branco Ampuero, conversó con Los Tenores tras ser escogido la figura de ADN Deportes para el empate de los cruzados ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

“Estuvo muy entretenido, fueron dos equipos que siempre propusieron y que no se guardaron nada. Lo pudo haber ganado cualquiera (…) Habían muchos movimientos. Practicamos dejar una línea de 3 tras superar la primera línea de presión. Podríamos haber estado más fino para buscar las espaldas de los volantes, pero fue un partido vistoso“, remarcó el defensor de 29 años, que destacó lo táctico que fue el partido.

“Ensayamos e hicimos varias salidas con balón, era lo que Ariel Holan nos pedía. Lamentablemente se paró Lucero al lado mío, nos taparon la salida. Nos faltó estar más fino en la búsqueda del tercer hombre, pero por cómo se dio fue un partido bien disputado, con dos equipos que se atreven a jugar (…) Era negocio cuando Lucero retrocedía fuera del área. Fue un partido muy estudiado, donde ningún equipo renunció a su estilo“, apuntó Branco Ampuero, quien valoró cómo se desarrolló el compromiso en Pedreros.

“Con las primeras pelotas supimos para donde iba el partido, Roberto Tobar estuvo impecable, le dio continuidad al juego y se notó en el tiempo de juego. Como jugadores lo apoyamos, ningún jugador se quedó en el suelo“, recalcó el defensa de la UC.

Branco Ampuero y la huelga de Cruzados

El central cruzado no quiso expresar del todo la postura del plantel ante la serie de inconvenientes de los trabajadores en San Carlos de Apoquindo en diferencias con la directiva que tienen a los personeros en paralización desde hace una semana.

“Esperamos que se solucione lo más pronto posible, no tengo mayores antecedentes. Ojalá siga siendo Católica un ejemplo en el fútbol. No hemos tenido ningún tipo de conversación al respecto con “Tati” (Buljubasich) o Juan (Tagle). No tengo duda que se va a solucionar”, sostuvo el ex Deportes Antofagasta, que pese a su buen nivel no se ilusiona aún con una chance en la selección chilena.

“Vivo el día a día, el partido a partido. La ilusión de vestir la camiseta de tu país está, pero otra cosa es justificarlo. Me queda camino por recorrer, vienen partidos lindos de jugar y en la medida que uno sostenga este rendimiento van a venir cosas positivas, siendo un jugador confiable“, cerró el defensor de la UC.