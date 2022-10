Javier Roca, técnico chileno del Arema FC tras tragedia en el fútbol de Indonesia: “No sé si tengamos la fuerza para seguir jugando”

El técnico chileno del club indonesio Arema FC, Javier Roca, se refirió este domingo a la tragedia que se desató en el fútbol de Indonesia donde su equipo fue protagonista tras caer por 3-2 ante el Persebaya Surabaya.

En diálogo con ADN, el ex jugador de Colo Colo comentó que “la situación es tremenda. Nos dimos cuenta que habían muertos cuando sacamos los cuerpos a los camarines. Murieron alrededor de 60 en el estadio y el resto falleció en el hospital”.

“Nadie previno que se jugara con tanto público. Nuestro club pidió que el partido no fuera en la noche en pro de la seguridad. Esas cosas no se hicieron y ahora estamos buscando culpables”, agregó.

Sobre esto último, Roca recalcó que “acá falló todo. Desde el horario del partido, la capacidad y la forma de represión. El actuar de la policía no fue el adecuado, porque no era una estampida de hinchas del futbol. Habían niños y mujeres que fallecieron por asfixia, no debieron ocuparse bombas lacrimógenas”.

“Nuestra hinchada son puros niños de 15 años y que arman un poco de desorden, pero no es para mi entender para haberlos golpeado de esa manera. Nunca hubo intención de ir a enfrentar a la policía”, complementó.

Lo que viene para el Arema FC

Con respecto al futuro del club indonesio, el técnico chileno comentó que “nuestro estadio queda incapacitado para jugar como local y tendremos que jugar sin público. La liga se suspende hasta nuevo aviso y hoy nos reunimos con el presidente de la federación, el ministro de deportes y la policía para iniciar una investigación”.

“Ni siquiera he pensado a volver a entrenar. Mañana voy a reunir a los jugadores y ver a la gente que sigue hospitalizada para acompañar a la gente más cercana que falleció. No sé si tengamos la fuerza para seguir jugando”, aseveró.

Finalmente, Javier Roca ahondó sobre su llegada al fútbol de Indonesia. “Yo llegué el año 2003 a jugar fútbol y me quedé. Jugué en dos equipos de acá y luego de estudiar para ser técnico en Chile volví a Indonesia para dirigir al Arema. Dentro de mi cuerpo técnico me acompañan brasileños y portugueses con los que se puede trabajar bien y con el idioma no tengo problemas”, cerró.