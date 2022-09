El árbitro del clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, Felipe González, habló con los medios después de determinar suspender el partido, debido a las bengalas que hinchas tiraron al estadio mientras se disputaba el cotejo.

Al respecto, el colegiado comenzó diciendo que “en el momento en que se reanudó después del penal, sentimos una bengala en el sector del arquero y acudimos cuál era la gravedad del jugador“.

“Tras ello lo asistimos por parte médica, tenía una contusión acústica. El jugador estaba confundido, contuso, a lo que el médico de la U me dijo que no estaba con sus cinco sentidos, por lo que nos reunimos con los capitanes y decidimos suspender el partido ya que no estaban las condiciones”, añadió González.

Finalmente, cerró diciendo que “nos encontramos con estos hechos que ensucian el espectáculo deportivo. La decisión se tomó en cancha en base a la condición en que estaba el arquero“.

Consignar que el cotejo se suspendió cuando Católica vencía por la cuenta mínima con tanto de Fernando Zampedri de penal.