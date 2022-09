Colo Colo está a un paso de conseguir su estrella 33 en el Campeonato Nacional. Los albos se transformarán en los campeones de la edición 2022 de ganar sus próximos dos partidos, aunque la celebración podría darse en el clásico ante la UC en la próxima fecha del torneo.

En conferencia de prensa, Marcos Bolados adelantó el choque ante los cruzados y abordó la opción de levantar el título en el clásico. Para que eso suceda, el Cacique debe derrotar al conjunto universitario y esperar que Curicó Unido y Ñublense no ganen en sus respectivos partidos.

“Sabemos lo que nos estamos jugando, pero no estamos pendiente de los demás. Tenemos que ganar y para eso estamos preparando el partido“, aseguró.

“Hay posibilidad, pero no es algo que se esté comentando. Vamos partido a partido y siempre el más importante es el que viene. Estamos trabajando para ganar el partido con la UC. Es bonito jugar estos partidos, son importantes y tenemos que prepararnos bien”, agregó.

Además, el futbolista de 26 años analizó su rol dentro del plantel, donde no tiene un lugar asegurado en la formación titular. “Los que estamos alternando tratamos de hacer lo mejor posible cuando nos toca, para darle una variante al entrenador. Si no nos toca, hay que trabajar más e intentar mejorar cosas que nosotros no vemos”, manifestó.

Por último, Marcos Bolados destacó el ambiente dentro del equipo para afrontar la recta final del torneo y poder lograr el objetivo de ser campeones del torneo. “El equipo está súper unido y muy motivado para lo que viene. Queda poco y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible“, cerró.

El compromiso entre Colo Colo y la Universidad Católica, válido por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2022, se jugará el próximo domingo 2 de octubre a partir de las 15:00 horas.