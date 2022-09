Este sábado, Barcelona goleó 3-0 al Elche por la sexta fecha de La Liga. El polaco Robert Lewandowski volvió a tener una gran actuación con el cuadro blaugrana y acumula seis goles en los últimos cuatro partidos.

El compromiso se disputó en el Camp Nou y el defensa chileno Enzo Roco estuvo en la convocatoria del elenco visitante, pero no sumó minutos. Este fue el primer partido de la temporada 2022/23 en el que formado en la UC no vio acción, luego de ser titular en las cinco primeras jornadas.

El encuentro se complicó de entrada para los de la Comunidad Valenciana. A los 14 minutos de la primera etapa, el zaguero Gonzalo Caicedo Verdú fue expulsado por frenar una carga de Lewandowski, quien quedó frente al arquero tras pase de Frenkie de Jong.

De todos modos, el exdelantero del Bayern Múnich logró marcar la apertura de la cuenta a los 34 minutos. El atacante recibió una asistencia de Álex Baldé desde el costado izquierdo y solo debió empujar el balón para darle la ventaja a los culés.

A los 41′, Memphis Depay controló dentro del área de espalda al arco resguardado por Edgar Badia, se giró con agilidad y convirtió el segundo de los locales con un potente remate.

Whatta goal from @Memphis 🔥

A perfect display of guarding the ball with the body, turning and finishing with a clinical shot. ⚽

also the way @lewy_official

organised the attack 👏#Barcelona #barcaelche #depay #Lewandowski pic.twitter.com/IgtbVs0wrL

— PAC-MAN 🍁 (@Vikram696969) September 17, 2022