Polémico ex Real Madrid tiene nuevo club y se sincera: “Pensé que era Dios, pero me gustaba la fiesta”

Con 35 años y después de jugar en Real Madrid y en otros seis países, el experimentado Royston Drenthe volvió al fútbol español como nuevo refuerzo del Racing de Mérida, club de sexta división.

En diálogo con La Gazzetta dello Sport, el futbolista neerlandés reconoció los excesos que afectaron su prometedora carrera y explicó por qué no ha querido retirarse de la actividad.

“Podría dejar el fútbol, pero lo amo y quiero seguir divirtiéndome. Hablé con los propietarios de Racing City Group y me sentí cómodo con el proyecto. Aún tengo nivel para continuar y me convencieron para jugar un año más”, indicó el lateral izquierdo.

Drenthe se mostró orgulloso por llegar al Real Madrid y compartir camarín con figuras de la talla de Raúl, Van Nistelrooy, Cannavaro, Robben, Cristiano, entre otros. “Era 2007 y tenía 20 años, estaba en lo más alto de mi carrera. Una sensación de locura difícil de explicar, era un sueño entrar a un vestuario de galácticos. Son recuerdos que nunca olvidaré y siempre estarán en mi corazón”, señaló.

“Raúl fue un ejemplo, Salgado era como un hermano y Guti era mi padre. Pero cuando tienes 20 años y nunca nadie te ha enseñado cómo actuar, se hace difícil aprender”, afirmó el mejor jugador europeo sub 21 en 2007.

“No estaba listo para ser un profesional. Pensé que era dios, pero también me gustaba la fiesta y para mantenerse en lo más alto no se pueden compatibilizar las dos cosas”, aseguró Royston Drenthe, quien mira hacia el pasado y es crítico con los errores que cometió.

El zaguero recalcó que no estuvo a la altura para brillar en Real Madrid. “Hay una vida de futbolista y otra personal, puedes mezclarlas hasta cierto punto. Lo más difícil para mí, fue entender que tenía que cambiar de vida de inmediato. Ahora, me doy cuenta que no estuve allí de manera correcta, cometí errores, la vida es corta y hay que ser profesional”, añadió.

Aparte de los “Merengues”, el zurdo defendió las camisetas de otros 12 clubes en siete países distintos, entre ellos, Feyenoord (Países Bajos) y Everton (Inglaterra). Ahora, tendrá un nuevo desafío en Racing de Mérida.