Este jueves, la U. de Chile visita a Palestino por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2022. Los azules afrontarán el duelo ante los árabes con un nuevo director técnico en la banca tras el regreso de Sebastián Miranda, quien tendrá su segundo interinato de la temporada.

El entrenador ya se hizo cargo del primer equipo tras la salida de Santiago Escobar en la primera rueda y consiguió dos triunfos claves (ante La Serena y Huachipato) para las necesidades del club. Luego, con la llegada de Diego López, Miranda se mantuvo en el plantel profesional como ayudante técnico del charrúa.

“Estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad y la confianza de trabajar con él. Es un gran profesional. Lamentablemente los resultados no se dieron, pero le doy gracias por la oportunidad de seguir creciendo como entrenador”, expresó el exdefensa respecto a López en conferencia de prensa.

En cuanto a su segundo ciclo al mando de la U, Miranda evitó referirse a su futuro en la banca más allá del duelo ante Palestino. “Manuel Mayo habló conmigo, explicándome la situación que estaba pasando. Ante ese requerimiento le dije que sí y mis energías están enfocadas en el partido ante Palestino. Lo que pase después de eso, veremos”, sostuvo.

“Independientemente del momento, ser el técnico de la U es un honor y un orgullo. Lo asumo con una responsabilidad tremenda. Entiendo que el momento es distinto, pero sé que cuento con el apoyo de todo el club, de la gente que trabaja conmigo. Hay seis partidos por delante, la situación se puede revertir, seguimos dependiendo de nosotros”, complementó.

Por otro lado, el DT se mostró confiado en ayudar a levantar el nivel de algunos jugadores como Pablo Aránguiz y Cristian Palacios. “Conozco a Pablo desde chico. Sé el el gran jugador que es y espero volver a reencantarlo y direccionarlo en su carrera, porque todos sabemos las virtudes que él tiene. No solamente a Pablo, sino que convencerlo a todos, al chorri, a Lobos, a muchos jugadores que no han tenido protagonismo”, manifestó.

Por último, Sebastián Miranda fue consultado por los factores que le permiten creer en el repunte azul. “¿Qué le veo a la U? Es un equipo grande, que por historia tiene mística, tiene una hinchada espectacular, tengo jugadores que no han conseguido los resultados, pero que entrenan día a día para revertir esta situación. No hemos podido salir, pero estoy seguro que lo vamos a lograr. No tengo ninguna duda de que vamos a salir de esta situación”, cerró.

El duelo entre la U. de Chile y Palestino se jugará este jueves 15 de septiembre a partir de las 15:30 horas, encuentro que podrás seguir con la transmisión en vivo de ADN Deportes.