“Estoy devastado”: el durísimo momento de Tuchel luego que fuera despedido por el Chelsea

Tres días después de que el Chelsea anunciara el despido de Thomas Tuchel, el entrenador mandó un sentido mensaje en su cuenta de Twitter, con palabras de mucha tristeza y alabanzas al club que lo cobijó los últimos años.

Al respecto, comenzó diciendo que “esta es una de las declaraciones más difíciles que he tenido que escribir, y es una que esperaba no tener que hacer en muchos años (…) Estoy desolado porque mi tiempo en el Chelsea ha llegado a su fin“.

En esa línea, añadió: “Este es un club en el que me he sentido como en casa, tanto en lo profesional como en lo personal. Muchas gracias a todo el personal, a los jugadores y a los aficionados por hacerme sentir muy bien acogido desde el principio”.

El entrenador alemán añadió con emoción que “el orgullo y la alegría que sentí al ayudar al equipo a ganar la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes se quedarán conmigo para siempre. Me siento honrado de haber formado parte de la historia de este club y los recuerdos de los últimos 19 meses siempre tendrán un lugar especial en mi corazón”.

Consignar que Tuchel llegó al Chelsea en enero de 2021 para sustituir a Frank Lampard y aquella misma temporada el equipo de Stamford Bridge logró la segunda Champions de su historia, venciendo en la final al Manchester City de Pep Guardiola por 0-1.

Sin embargo, lo anterior no pareció valer mucho para los dueños de los “Blues” ya que tras la caída por 1-0 ante el Dinamo de Zagreb en Champions, el DT fue destituido.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write – and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx

— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022