Debuta Alexis, y juega Charles: Los partidos de Champions que tendrán presencia chilena

Este martes por la noche de Europa, arrancará una nueva semana de UEFA Champions League en su segunda jornada de la fase grupal, instancia donde Alexis Sánchez y Charles Aránguiz verían acción en sus respectivos equipos.

La participación de los chilenos en la segunda semana de Champions comenzará este martes 13 de septiembre en Alemania y Francia.

En primer término, el “príncipe” sería titular en el Bayer Leverkusen para recibir al Atlético Madrid por el Grupo B. El cuadro alemán necesita ganar con urgencia, considerando que en la primera fecha cayeron ante el Brujas.

En paralelo, el Olympique de Marsella recibe al Eintracht Frankfurt en Francia, en lo que será el debut de Alexis Sánchez con su nueva camiseta en el torneo continental de clubes.

Ambos partidos se disputarán este martes 13 de septiembre, desde las 16:00 horas y tú lo podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes y en todas las plataformas de ADN.

En TV, los podrás ver por ESPN y Star+. Cabe destacar que solo habrá dos encuentros a las 13:45 hrs, entre los que destacan el Viktoria Plzen ante el Inter, y el Sporting Lisboa frente al Tottenham.

