Ariel Holan, entrenador de Universidad Católica, destacó el repunte de sus dirigidos en el torneo para no tener que mirar de cerca la zona de descenso, como la realidad que vive U. de Chile. Precisamente, el argentino abordó la compleja situación que atraviesan los azules y comparó lo que ocurrió con Colo Colo el año pasado.

“Quedó claro que cuando un equipo grande está peleando abajo, como Colo Colo y la U, es complicado. Hay que evitar que los equipos grandes estén en esa zona y evitar el morbo que se va generando, como cuando la pelota pega en el palo, se va afuera y la cosa se complica más. Quería alejarme desde el fondo de la tabla y mejorar el rendimiento futbolístico”, señaló el trasandino en el portal En Cancha.

Es por esto que el estratega de 61 años dejó claro cuál era el desafío inicial cuando arribó a la UC en abril. “El primero de los objetivos fue alejarse del descenso, ya que estábamos a 3 puntos”, afirmó.

¿Ariel Holan sigue en la UC el próximo año?

En cuanto a su continuidad en los “Cruzados”, el DT espera definir la situación en una reunión con los dirigentes. “Una vez que termine el torneo, nos tenemos que juntar con la directiva para ajustar temas y renovar los votos, porque para mí la confianza no va con el contrato, sino en los proyectos. Veremos y analizaremos qué se cumplió, que no se cumplió y qué posibilidades hay de cumplir en la próxima temporada lo que no se pudo hacer hoy”, aseguró.

Por último, Ariel Holan puntualizó en la chance que tiene Universidad Católica para clasificar a la Copa Libertadores. “Es una posibilidad que no es remota, pero que tampoco está tan accesible. Vamos a tener que pelear mucho para lograrlo. El equipo se va a clasificar dependiendo del nivel de juego”, complementó.

El próximo partido del cuadro precordillerano será este miércoles 14 de septiembre en calidad de local ante Huachipato, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2022.