“Se me escapa la moto y choco”: La autocrítica de Clemente Montes tras la goleada de la UC ante La Serena 

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, se refirió a su buen presente luego de marcar, por segundo partido consecutivo, en la goleada 4-0 de los “Cruzados” ante Deportes La Serena.

“Estuve un buen tiempo tratando de recuperarme sin operarme. Me costó. Después se tomó la decisión de operarme. Me enfoqué mucho en la recuperación y en mejorar cosas que me costaban un poco más en el juego. Ahora, eso se ve reflejado”, señaló el joven atacante en la señal oficial.

El ariete de 21 años también fue autocrítico con el uso de su destacada velocidad dentro de la cancha. “Me falta trabajar eso todavía, de repente se me escapa la moto y choco, pero hay que seguir trabajando y en eso estamos. Cada día vamos mejorando un 1%”, indicó.

Además, Clemente Montes recordó la vez que jugó ante Deportes La Serena en calidad de visitante el año pasado, donde la UC venció 2-0 a los “Granates” y el delantero anotó. “Ahora me tocó de nuevo hacer un gol. Y de cabeza también, así que, está bueno venir acá”, cerró entre risas el jugador “cruzado”.