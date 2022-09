Este sábado, Ñublense recibe a Palestino por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2022. En la previa del duelo, el técnico Jaime García reafirmó su compromiso con el cuadro chillanejo y aseguró que, de momento, salir de la institución no está en sus planes.

El entrenador chileno lleva cuatro temporadas al mando de los “Diablos Rojos” y en 2020 consiguió el retorno del club a la Primera División tras consagrarse campeón de la Primera B. Ahora, el DT busca una inédita clasificación a la Copa Libertadores con el cuadro del Ñuble.

En conversación con el medio La Discusión, el estratega despejó dudas y ratificó su permanencia en el club por la temporada 2022. “Si vienen a buscarme de Marte con un saco de plata me quedo en Ñublense hasta el 5 de noviembre. No dejo al club aunque me pongan un maletín con plata. Este es el club y la ciudad que me paró la olla, así que estoy concentrado en terminar el torneo de la mejor manera posible”, manifestó.

En cuanto a una eventual renovación con los chillanejos, considerando que su contrato finaliza junto al término del Campeonato Nacional 2022, García aseguró que aún no hay nada definido.

“Hemos conversado con Sergio Gioino, pero no le hemos dado mayor profundidad porque para mí es más importante terminar el torneo concentrado y metido. Tengo un contrato año a año que me he ganado con mucho esfuerzo y sacrificio. Me han nombrado de medios nacionales que me quieren de tres equipos y yo siempre he dicho que mi prioridad es Ñublense. Es mi media naranja”, sostuvo.

“Si bien uno busca un tema monetario, para mí también es clave la felicidad, la tranquilidad. La disposición de seguir está abierta, pero esto es de ambas partes. También es respetable que no me quieran para seguir porque es parte del fútbol y la vida. Solo en noviembre veré qué pasa”, agregó.

Por último, Jaime García anticipó el choque ante Palestino, donde su equipo buscará igualar en puntaje a Curicó Unido. “Es un rival difícil, que de mitad hacia arriba es muy dinámico, con jugadores de mucha movilidad. Vienen jugando muy bien y nos saldrán a presionar, pero nosotros también sabemos cómo hacer daño”, advirtió.

El compromiso entre Ñublense y Palestino se jugará este sábado 10 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el estadio Nelson Oyarzún.