Los halagos del goleador del Real Betis a Manuel Pellegrini: “Desde la dureza, me ha regalado una oportunidad y lo agradezco”

En pleno desarrollo del arranque de temporada con el Real Betis, el goleador del elenco sevillano, Borja Iglesias, tuvo una distendida conversación para analizar el presente del equipo, que sólo ha perdido un duelo en lo que va de los encuentros oficiales.

Para el “Panda”, como se lo conoce en España, la misión pasa por igualar los 19 goles que convirtió en el curso pasado y que en lo que va de actividad ya lo tiene con cuatro tantos en cuatro encuentros oficiales. ¿La clave, para él? Manuel Pellegrini.

“El míster ha conseguido hacerme ver que podía salir de un momento complicado. En muchos momentos ha sido duro, estricto, no me ha permitido relajarme ni excusarme. Desde la dureza, me ha regalado una oportunidad y eso se lo agradezco muchísimo”, planteó Borja Iglesias en el programa de ESPN, Diarios de Bicicleta.

El trato de Manuel Pellegrini en el Real Betis

Borja Iglesias profundizó en la forma en la cual el “Ingeniero” lo ha ido llevando desde su arribo al club. “Cuando ha tenido que hablar de mí hacia la afición, siempre me ha protegido y cuidado, aunque en algún momento te diga alguna cosa que te duela y en ese momento lo quieras matar. Me dijo que no entendía que cómo estaba así, que estaba decepcionado porque sabía que tenía más capacidad, que lo hacía en ciertos momentos, pero que no era consistente“, sostuvo.

Más allá de aquellos momentos, el “Panda” saca lecciones positivas de todas aquellas charlas. “Mi sensación era que él confiaba en mí y creía que estaba capacitado para darle vuelta a la situación, eso es bonito cuando lo piensas”, remarcó. Ahora tendrá opciones de refrendar todo aquello este jueves, cuando visiten al HJK de Finlandia por el inicio de la fase de grupos de la Europa League.