Este miércoles, la U. de Chile igualó 0-0 ante Coquimbo Unido por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2022. Los azules dejaron puntos ante un rival directo en la lucha por no descender y completaron su octavo partido consecutivo sin ganar por el torneo.

Tras el empate en Valparaíso, la dirigencia de Azul Azul, encabezada por Michael Clark, determinó destituir al uruguayo Diego López de la banca azul.

Desde su llegada al conjunto universitario, el técnico dirigió nueve partidos en el Campeonato Nacional y solo consiguió 6 de 27 puntos posibles, con un triunfo, tres empates y cinco derrotas. En tanto, el DT estuvo al mando del equipo en cuatro encuentros por la Copa Chile, con dos victorias y dos empates.

En relación a su salida del CDA, el integrante de Los Tenores, Danilo Díaz, abordó el rendimiento de la U con el charrúa al mando. “Desde lo futbolístico fue un equipo que comenzó a involucionar poco a poco y ante Coquimbo Unido fue el peor partido de la era Diego López. El equipo no pateó al arco y no generó situaciones de riesgo. La U no jugó”, manifestó.

“El problema es que aparece gente que toma determinaciones sin ver los currículums de los entrenadores y la manera en que juegan. A Diego López le gusta jugar 4-4-2, es un entrenador uruguayo formado en el fútbol italiano, y cuando uno miraba ese plantel se sabía que era difícil que la U jugará así. Lo intentó, pero no tenía los jugadores“, complementó.

En la misma línea, el periodista agregó que “el drama de Universidad de Chile es que el equipo juega para Ronnie Fernández. Ronnie termina siendo la referencia futbolística de la U y él no puede ser la referencia de un equipo grande. Es un jugador voluntarioso, batallador, con buen juego aéreo, que podría haber sido un buen suplente, pero no la referencia”.

De todos modos, Díaz destacó el papel que Diego López le entregó a los formados en el Centro Deportivo Azul. “Dejó muchos jugadores jóvenes, a los que les dio la oportunidad. Él se la jugó por ellos y los puso“, afirmó.

Por otro lado, el “Tenor del Pueblo” se refirió a la gestión de Michael Clark al mando de Azul Azul. “La sociedad chilena ha definido a un tipo de personaje como el ‘zorrón’. Es un tipo profesional, joven, de buen pasar económico, que cree que por pertenecer a un grupo social resuelve todo, todo lo aprende y va a dictar cátedra”, sostuvo.

“Ese tipo de personaje es que el gobierna a Universidad de Chile. Cuando Michael Clark hace la valoración del plantel de la U, es un tipo que no entiende del juego. No sabe quién es bueno y quién es malo”, manifestó.

Por último, Danilo Díaz reiteró la necesidad de que el grupo Sartor salga de la propiedad de Azul Azul y abordó la responsabilidad de Cristián Aubert en la crisis del club. “Desde la llegada del grupo Sartor han pasado seis entrenadores (Dudamel, Valencia, Romero, Escobar, Miranda y López). Cristián Aubert es uno de los grandes culpables de este desastre. En el corto-mediano plazo esta gente tiene que tomar la decisión y se tiene que ir”, concluyó.